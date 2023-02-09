Honaz Belediyesi deprem bölgesine 3 yardım tırı gönderdi

Denizli’nin Honaz Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 3 tır dolusu temel ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına halkın ilgisi oldukça büyük oldu. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana Honaz Belediyesi tarafından 3 yardım tırı yola çıkartıldı. Yardımlar Honaz Düğün Salonu, Kocabaş Düğün Salonu ve Kaklık Düğün Salonu’nda toplandı. Battaniye, kömür, yeni ve az kullanılmış her türlü giysi, bot, kuru gıda, farklı gıda malzemeleri ve su gibi temel ihtiyaçların bulunduğu tırlar birçok kişinin ihtiyacını karşıladı. Gün içinde yeni yardım araçlarının hazırlanarak yola çıkacağı öğrenildi.

Çalışmaları Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek bizzat yönetti. Aynı zamanda belediye teknik personelinden oluşan 8 kişilik ekip Hatay’ın İskenderun ilçesinde AFAD ile koordineli şekilde kurtarma çalışmalarında görev alırken, belediyeye ait bir ekskavatör ve iş makine operatörü bölgeye intikal etti.