Honaz Belediyesi açılışlara hazırlanıyor

Honaz’ın ihtiyaçları ve ilçenin 22 mahallesinin talepleri doğrultusunda eğitimden kültüre, spordan çevreye kadar her alanda birçok projeyi hayata geçiren Honaz Belediyesi, Karaçay Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Karaçay Sosyal Tesisi’ni 28 Ekim Cuma günü hizmete açıyor.

Yaklaşık 4 milyon liraya mal olan Karaçay Sosyal Tesisi, 2 bin 100 metrekarelik bir alanda bulunuyor. Bin 100 metrekare toplam kapalı pazaryeri alanına sahip olan sosyal tesis içerisinde ayrıca kahvehane, taziye odası, muhtar odası ve iş yeri de yer alıyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Karaçay Mahallesi’ne kazandırdıkları sosyal tesisin, mahallenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacağını söyledi.

“Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hizmet vermeyi sürdüreceğiz”

Karaçay’ın fiziki ihtiyaçlarının yanında sosyal yaşantısının gelişimine de aynı derecede özen gösterdiklerini vurgulayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projelendirdiğimiz ve geçtiğimiz yıl temelini attığımız Karaçay Sosyal Tesisimizi 28 Ekim Cuma günü hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tesisi bölgenin sosyal hayatına katkısı bakımından çok önemsiyoruz. Karaçay Mahallemize hem kapalı pazaryeri olarak hizmet verecek olan tesisimiz aynı zamanda düğün, mevlid, sünnet merasimleri gibi sosyal aktivitelerin de rahatlıkla yapılabileceği bir alana sahip. Kahvehane ve taziye odası da vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Karaçay Sosyal Tesisimizin ardından sırasıyla Akbaş ve Yokuşbaşı Sosyal tesislerimiz ile Ovacık Parkı’nın ve Kaklık Düğün Salonumuzun da açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin istekleri, talepleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi.