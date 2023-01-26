Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’ten Regaip Kandili mesajı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yayımladığı mesaj ile Honaz halkının Regaip Kandil’ini kutladı.

Hicri takvime göre kutsal üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli halkı başta olmak üzere tüm İslâm âleminin kandilini kutladı.

Başkan Kepenek, yazılı mesajında, “Bereket ve maneviyat mevsimi olarak vurguladığımız mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız. Allah’ın rahmetinin üzerimize olduğu mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi olan Regaip Kandil’inin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece yapılan duaların Allah’a sunulduğu ve onun rahmetinden af ve mağfiret dilenildiği, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir gecedir. Bu mübarek gecenin tüm İslam âlemine ve tüm insanlığa, barış, huzur, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Honazlı hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin üç aylarını ve Regaip Kandil’ini kutluyorum” ifadelerini kullandı.