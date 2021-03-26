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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

DENİZLİ 26.03.2021, 21:08
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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

Güncellene yeni vaka haritalarında Denizli’de korona virüs sayısı artış gösterirken Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek sosyal medya hesabından yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başkan Kepenek yaptığı açıklamada ise, “Bugün yaptırmış olduğum korona virüs testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyidir. Saygılarla” dedi.
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