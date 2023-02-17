Honaz 17 yardım aracıyla deprem bölgesindeki yaraları sarıyor

Honaz Belediyesi tarafından, depremin yaşandığı 10 ilde afetzedeler için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 17 araç afet bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Honaz Belediyesi, deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 2 büyük depremden sonraki günler içinde 10 tır, 1 yük kamyonu 3 minibüs dolusu insani yardım malzemesi ile 3 iş makinesi ve 8 teknik personeli deprem bölgelerine gönderen Honaz Belediyesi, şimdi de Honaz gelen depremzedelere gıda ve giysi yardımına başladı.

"Tardım toplama merkezleri kurduk"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği 6 Şubat’ta başta Honaz Belediyesi Düğün Salonu, Kocabaş Hizmet Binası ve Kaklık Düğün Salonu olmak üzere tüm birimleri deprem bölgelerine yardım toplama merkezine çevirdiklerini söyledi. Aynı gün belediyeye ait iş makinelerini, yük kamyonlarını ve yetkin personeli deprem bölgelerine gönderdiklerini belirten Kepenek, her gün sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak, o gün için hangi insani yardım malzemesine ihtiyaç var ise onu Honazlılarla paylaştıklarını kaydetti.

“Depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz”

Başkan Kepenek şimdi de yine aynı yerleri, Honaz’a gelen depremzedelere yardım merkezlerine dönüştürdüklerini söyledi. Kepenek, “Depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Honaz’a gelen depremzede yurttaşlarımıza giysi ve gıda yardımında bulunmaya devam ediyoruz. İlçemizde ki depremzede vatandaşlarımız veya yakınları, depremzedelerin kimlik numaralarını merkezlerimizde oluşturduğumuz personellerimize söyleyerek, hangi tür malzemeye ihtiyaç duyuyorlarsa temin edebiliyorlar. Depremin yaralarını bir nebze sarmaya çalışıyoruz. Depremden kurtulan insanlarımıza kucak açtık. Elimizden geldiği kadar hepimiz bir şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Depremin acılarını unutturmaya, acıları paylaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.