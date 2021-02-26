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Hocalı Soykırımı 29. yılında unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Hocalı Soykırımı’nın 29. yıldönümünde de anma programı düzenledi. Başkan Zolan, Hocalı Soykırımı anısına yaptırdıkları parka Azerbaycan-Karabağ isminin verilmesinin meclis kararını Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim’e hediye ederek, "Hocalı’da yapılanları unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

DENİZLİ 26.02.2021, 12:55
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Hocalı Soykırımı 29. yılında unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Hocalı Soykırımı’nın 29. yıldönümünde de anma programı düzenledi. Başkan Zolan, Hocalı Soykırımı anısına yaptırdıkları parka Azerbaycan-Karabağ isminin verilmesinin meclis kararını Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim’e hediye ederek, "Hocalı’da yapılanları unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992’de, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Soykırımı’nın 29. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Hocalı Soykırımı anısına yaptığı Azerbaycan-Karabağ Parkı’ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Başkan Zolan’ın Hocalı Soykırımı Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada 29 yıl önce çoluk-çocuk, kadın- yaşlı demeden Hocalı’da katledilen şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Zolan: "Bu soykırım, bu katliam hep zihnimizde yer edinecek"

Türkiye ve Azerbaycan olarak iki devlet ve tek millet olduklarını vurgulayan Zolan, "Bu soykırımı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu soykırım, bu katliam hep zihnimizde yer edinecek. 1992 yılında yapılan bu soykırıma tüm dünya seyirci kalmıştır. Bosna’da soykırım yapılırken nasıl gözlerini yumdularsa, Karabağ’da ve Hocalı’da katliamlar yapılırken her türlü işkenceler yapılırken o medeni dediğimiz dünya gözlerini kapatmıştır ve sessiz kalmıştır. Biz Türkiye ve Azerbaycan olarak iki devletiz ancak tek milletiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu nedenle üzüntümüzde, kaygımızda, sevincimizde hepimizindir” dedi.

"Bugün geçen yıla göre yüreğimiz biraz daha serinledi"

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da elde ettiği zaferi hatırlatan Başkan Zolan, "Bugün geçen yıla göre yüreğimiz biraz daha serinledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanımız İlham Aliyev ve Azerbaycan ordusu bizimde gönül birliğimiz ile verilen mücadelede Karabağ çok güzel bir noktaya geldi. Allah’ım inşallah daha güzel sonuçlar almayı nasip etsin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bayraklarımız ilelebet göklerde dalgalansın. İki devlet tek millet olarak ilelebet yaşayalım. Kardeşlik içerisinde yürümeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi İbrahim: "Ne mutlu Türküm diyene"

Konuşmasına, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde başlayan Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, 29 yıl önce 613 mazlum Azerbaycan Türküne, vatan savaşında şehit olan Azerbaycan askerlerine ve yakın zamanda teröristler tarafından Gara’da şehit düşen Türk askerlerine Allah’tan rahmet diledi. Büyükelçi İbrahim, "Denizli bizim için çok özel. ’Tek millet iki devlet’ bu bir slogan ama bunun alt yapısı çok büyük. Biz her zaman Azerbaycan ve Türkiye birbirimizin yanında olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ’Azerbaycan’ın kederi Türkiye’nin kederi, Azerbaycan’ın sevinci Türkiye’nin sevincidir.’ Biz yüzyıllarca böyle yürüdük ve bugün de böyle yürüyoruz. Vatan savaşı sırasında kardeş Türkiye gönül bağıyla bizim yanımızda oldu. Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev iki büyük devlet insanı birlikte olarak Türkiye Azerbaycan kardeşliğini gösterdiler" dedi.

Vali Atik: "Biz büyük Türk milletiyiz"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, 29 yıl önce yaşanan soykırımı anlatarak, "Bugün çok şükür Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak hareket etmesiyle kısmen de olsa Karabağ topraklarında özgürlüğü yaşıyoruz. Hakkımız olanı geri aldık. İnşallah önümüzdeki anma programında Hocalı’nın da azadlığa kavuşmasını hep beraber burada yaşarız, onun sevincini hep birlikte paylaşırız. Biz tek millet iki devletiz. Biz sevinçte de beraberiz kederde de beraberiz. Biz büyük Türk milletiyiz. Bizi hiç kimse yıkamayacak soykırım uygulayamayacak. Dünya var oldukça Türk milleti de varlığını sonsuza kadar devam ettirecek. Ben Hocalı’da katliama uğrayan şehitlerimize, Karabağ’ın azadlığı için mücadelede hayatını kaybeden kardeşlerimize ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Öte yandan, konuşmaların ardından Başkan Zolan, Hocalı Soykırımı anısına yaptırdıkları parka Azerbaycan-Karabağ ismi verilmesinin meclis kararını Büyükelçi Hazar İbrahim’e hediye etti.
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