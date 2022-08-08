Hırsızlar çeyiz düzdü

Denizli’de şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler görenleri hayrete düşürdü. 78 şüphelinin tutuklandığı denetimlerde çeşitli iş yerlerinden çalınan onlarca mutfak malzemesi ele geçirildi.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 1 ile 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 252 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 55 bin 554 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde bir kahvehanede 5 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 kişiye “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. Bir fuhuş operasyonunda 2 bin 342 TL idari para cezası uygulandığı, 1 kişiye ise “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

78 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 78 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, bir işyerinden çalınan 1 adet ovarlak makinesi, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet elektrikli süpürge, 2 adet tost makinesi, 8 adet blender seti, 2 adet mikser, 4 adet kahve makinesi, 4 adet çay makinesi, 4 adet ütü, 1 adet saç kurutma makinesi, 25 adet tencere, 3 adet çaydanlık ve 1 adet masa sandalye seti ele geçirildi.

Apart yetkilisi 1 kişiye 26 bin 786 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan çalışmalarda 8 ayrı adreste bulunan 124 apart dairesi kontrol edildi. Adreslerde 1 apart yetkilisine 26 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.