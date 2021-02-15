Hırsızlar çaldıkları televizyonları ormanlık alana attı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 27 bin 864 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 152 kişi yakalanırken, 490 farklı asayiş olayında ise 340 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarında aranan 3 adet televizyondan 2 tanesi ormanlık alanda atıl vaziyette bulundu.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 8 ile 14 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 27 bin 864 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 152 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 121 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet mermi, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bilgisayar, 3 adet televizyon ve 50 Euro sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen 3 adet televizyondan 2’si ormanlık alanda atıl vaziyette ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 490 farklı asayiş olayında ise 340 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.