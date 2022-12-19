Hırsızlar 80 bin liralık ziynet eşyasını elektrik hattına sakladı

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 198 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 34 bin 398 kişi sorgulanırken, aranması olan 70 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 12 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 198 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 34 bin 398 kişi kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 2 kıraathane ve 1 dernek lokalinde kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer sağlayan 1 kişiye adli işlem yapıldı. Bir adreste ise meydana gelen fuhuş olayında 2 kişiye toplam 2 bin 342 TL idari para cezası uygulandı. Umuma açık 2 yerde içkili istirahat ve eğlence noktasında yapılan denetimlerde, 5 kadının müşterilere konsomasyon hizmeti verdiği tespit edilerek, gerekli işlem yapıldı.

Apart yetkilisi 2 kişiye 40 bin 180 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 89 apart dairesi kontrol edilerek, 2 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine (KBS) bağlanmadığından 40 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

70 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 70 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 adet av tüfeği, 6 adet bıçak,1 adet kurusıkı, 74 adet fişek, 2 adet çalıntı akü, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 490 TL çalıntı para, 80 bin TL değerinde ziynet eşyası, kumar oyununda kullanılan 50 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.