Hırsızlar 130 bin TL değerinde konteynerle yakalandı

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 332 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 36 bin 824 kişi sorgulanırken, aranması olan 80 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 24 ile 30 Ekim 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 332 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 36 bin 824 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 2 kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL idari para cezası uygulanarak, 3 kişiye “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Bir kafede açık alkollü içki satış belgesi bulunmaksızın alkol sunumu yaptığı tespit edilerek, idari işlem uygulandı.

80 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 80 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kesici delici alet, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tamir lokma takımı, 1 adet hoparlör, 1 cep telefonu, 1 logar kapağı, 130 bin TL değerinde 4 adet çalıntı konteyner ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 200 TL para ele geçirildi.