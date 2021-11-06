banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal
İstanbul güne yoğun sisle uyandı
İstanbul güne yoğun sisle uyandı

Her okula bir sokak köpeği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim ediyor. Köpekleri gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken projeyle hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanması hedefleniyor.

DENİZLİ 06.11.2021, 10:03
Her okula bir sokak köpeği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim ediyor. Köpekleri gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken projeyle hayvan sevgisinin küçük yaşta aşılanması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde imzalanan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi ile toplam 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri can dostları teslim edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda bakım ve aşıları yapılan 3 sokak köpeği ilk etapta Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahi Sinan İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu’na teslim edildi. Köpeklerin ve kulübelerinin okullara yerleştirilmesini sevinçle izleyen çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine can dostları hediye eden Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Çocuklar, bir süre yeni dostlarına ne isim vereceklerini konuşurken, köpekleri beslemeyi ve sevmeyi de ihmal etmedi.

Miniklerden gülümseten sözler: "Yumuşacık oluyorlar"

Köpekleri sevinçle karşılayan 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinden Eslem Kuru çok mutlu olduklarını belirterek, "Ona çok iyi bakacağız. Çok teşekkür ederiz Başkanım, iyi ki bu hediyeyi bize verdiniz. Sizi de çok seviyoruz. Bu köpeği bize armağan ettiğiniz için size sevgilerimizi sunuyorum" dedi. 9 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Duru Kocaman ise, köpeği kendilerine hediye eden Başkan Zolan’a teşekkür ederek, "Zaten en sevdiğim hayvan köpek, yumuşacık oluyorlar. Köpek tüm okulumuzun, ona çok iyi bakacağımızı düşünüyorum" dedi. 3. sınıf öğrencisi Ahmet Kuzey Yıldırım da, babasından sürekli köpek istediğini, istediğinin ise okulda gerçekleştiğini anlatarak, "Çok mutluyum. Osman Zolan Başkanımızı çok seviyorum" dedi. Öğrenci Öykü Ünlü, çok mutlu olduğunu anlatarak, "Çünkü hep köpek sahibi olmak istemişimdir. Sizlere de bir duyurum var köpek almayın sahiplenin" dedi.

Hayvan sevgisi daha kolay anlatılacak

19 Mayıs İlkokulu öğretmenlerinden Ahmet Aykol, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ettiğini kaydederek, "Öğrencilerimize sürekli kitap üzerinde hayvan sevgisini vermeye çalışıyorduk. Bunun bir ayağı tabi boşta kalıyordu. Bu proje bize ve öğrencilerimize hayvan sevgisini vermemize kolaylık sağlayacak. Öğrencilerimiz sokakta gördükleri hayvanlara sevgi ile yaklaşacaklar ve koruyacaklar. Bu davranışından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.,

Ahi Sinan İlkokulu Müdürü Remzi Kavurkacı ise, okullarına köpek hediye eden Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Projeyle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamış olacağız. Bunu için çok teşekkür ederim" dedi. Ahi Sinan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sara Asamar, "Çok güzel, çok sevindim, ona çok iyi bakacağım" diye konuştu. Arya Ay ise, sınıf olarak köpekleri çok sevdiklerini belirterek, "Mahallede bir çok köpek besliyordum artık okulumuzda da var. Çok teşekkürler" dedi.

"Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılanması adına çok değer verdikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Öğrencilerin can dostlara sevgi ve ilgisinin görülmeye değer olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, "Can dostlarımızı okullarında gören çocuklarımız çok mutlu oldu. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin veterinerlerinin can dostlarını sürekli kontrol ederek, gerekli aşı, bakım ve mama ihtiyacını sağlayacağını anlatan Başkan Zolan, "Allah’ımın emaneti bu canlar hepimizin. Onları korumak, bakımlarını ve tedavilerini üstlenmek için gayretlerimiz sürecek. Onlar için daha fazla ne yapabiliriz gayreti içinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum bu sayı daha da artacak ve çocuklarımıza hayvan sevgisi küçük yaşta aşılanacak" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. Bursaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Menemenspor 10 11
15. Denizlispor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6