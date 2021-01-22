banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Bıruki aşiretinden Joe Biden!
Bıruki aşiretinden Joe Biden!
Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk
Amerikan Kongresi’ne moral verecek Türk
Tosuncuk Brezilya'da ortaya çıktı
Tosuncuk Brezilya'da ortaya çıktı
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek
Elon Musk kazanana 100 milyon dolar verecek

Her ilden gönüllü öğretmenler, öğrencilerinin dersleri daha iyi anlamaları için güçbirliği yaptı

Denizli’de pandemi dolayısıyla öğrencilere uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, ders konularını yerinde anlatmaya başladı. Tedbirler kapsamında diğer illere ulaşamayan öğretmen Kocalar, “Bilgi paylaştıkça çoğalır” kampanyası ile Türkiye’nin dört bir yanında bulunan öğretmenlerden destek gelmeye başladı. Ders konularını internete de yükleyerek tüm öğrencilerin faydalanmasını sağlıyorlar.

DENİZLİ 22.01.2021, 10:44
2
Her ilden gönüllü öğretmenler, öğrencilerinin dersleri daha iyi anlamaları için güçbirliği yaptı

Denizli’de pandemi dolayısıyla öğrencilere uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, ders konularını yerinde anlatmaya başladı. Tedbirler kapsamında diğer illere ulaşamayan öğretmen Kocalar, “Bilgi paylaştıkça çoğalır” kampanyası ile Türkiye’nin dört bir yanında bulunan öğretmenlerden destek gelmeye başladı. Ders konularını internete de yükleyerek tüm öğrencilerin faydalanmasını sağlıyorlar.

Türkiye’de pandemi sürecinde birçok sektör etkilenirken öğrencilerde bu durumdan etkilendi. Öğrencilerine uzaktan eğitim veren coğrafya öğretmeni Emrah Kocalar, öğrencilerin internet ortamında derslerden uzaklaştığını, canlı derslerde ise dikkatlerinin dağıldığını fark etti. Okullar da yüz yüze eğitim pandemi dolayısıyla başlatılamadığı için öğrencilerin imkanları doğrultusunda evde tekrar yapabilmeleri için öğretmen Emrah Kocalar bir kampanya başlattı. Ders konularını anlatmak için daha önce bölge bölge dolaşmaya başlayan Kocalar, pandemi kısıtlamaları nedeniyle sosyal medyadan “bilgi paylaştıkça çoğalır” etiketiyle bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada büyüyen kampanyaya diğer illerde bulunan farklı branşlardaki öğretmenlerde destek çıkmaya başladı. Kocalar, öğretmenler ile internet ortamında bir araya gelerek teşekkürlerini sunarken, öğrencilerde öğretmenlerin videolar ile destek sağladıklarından dolayı öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Tekirdağ’dan Diyarbakır’a kadar öğretmenler, öğrencileri için sosyal medyadan çalışmaya başladı

Dersleri tekrardan çekmeye başlayan ve diğer illerden gelen destekleri de öğrencileri ile paylaşan öğretmen Emrah Kocalar, “Çekimleri dışarıda kendim gerçekleştiriyordum. Daha sonra tekrar pandeminin artması yasakları da beraberinde getirdi. Bu durum karşısında bizde kampanya başlattık. ‘Bilgi paylaştıkça çoğalır’ bu doğrultuda karşılık gördü. Türkiye’nin farklı bölgelerinde olan kişiler bize o bölgedeki videoları çekip bazen nasıl çekebiliriz gibi bana ulaşanlar oldu. Bende onlara söylenmesi gerekenleri ve sonradan bana atmalarını söyledim ve hem benim için hem de bunu izleyen öğrencilerin için faydalı olur dedik. Şuanda Tekirdağ’dan, Edirne’ye, Bursa’ya, Rize’ye ve Diyarbakır’a yani yaklaşık 13 şehirden buraya video geldi ve gelmeye de devam ediyor. İnşallah bu projemiz diğer şehirlerde de karşılık görür. 81 ilden video gelerek coğrafyayı yerinde anlatmış oluruz. Coğrafya bilgileri İngilizce de de ya da tarihte de kullanılıyor. Bu şekilde dersler arasında da iş birliği sağlanıyor” diye konuştu.

“Coğrafya dersi gören herkes bu videolardan yararlandı”

Kocalar, “Coğrafya videosunu izlerken tarihten de bilgisi olacak. İlk başta beni tanıyan öğrencilerle başlamıştı. Sosyal medyayla beraber ilgisini çeken, sınava hazırlanan ve coğrafya dersi gören herkes bu videolardan yararlandı. Katılım arttıkça ne kadar doğru bir şey yaptığımı gördüm ve projemizi elimizden geldiğince büyütmeye çalışacağız” dedi.

“Branşım İngilizce ama coğrafyayı bizde çok kullanmış oluyoruz”

İngilizce öğretmeni Burcu Köpe, “Kendi branşım İngilizce ama çok fazla İngilizcede coğrafi yerler vardır. Çocuklara bunları anlatırken muhakkak görsel ya da duysal bütün organları bir araya katıp derse daha etkin bir şekilde anlatmayı öngörüyoruz. Bu yüzden coğrafyayı bizde çok kullanmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Proje bizim için çok faydalı oldu videolarla pratik yapabiliyoruz”

Öğrencilerden Feyza Cengiz, “Pandemi döneminde bizim içinde zor bir süreç oldu. Bu süreçte bizim yanımızda olan tüm öğretmenlere teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz bizim için çalışıp mücadele veriyorsunuz. Başlatılmış olan proje bizim için çok faydalı oldu. Bize rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz ve videolarla pratik yapabiliyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12