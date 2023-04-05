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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli’ye geliyor
HAZİNE VE MALİYE BAKANI DR. NUREDDİN NEBATİ, 08 NİSAN 2023 CUMARTESİ GÜNÜ DENİZLİ’YE GELECEK.
DENİZLİ 05.04.2023, 12:42
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 08 Nisan 2023 Cumartesi günü Denizli’de ziyaret ve çeşitli programlara katılacak.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin Denizli’ye geleceğini duyuruldu. Açıklamada; “Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Nureddin Nebati, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 08 Nisan Cumartesi günü Denizli’mizi ziyaret edecek” ifadelerine yer verildi.