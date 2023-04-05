Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli’ye geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 08 Nisan 2023 Cumartesi günü Denizli’de ziyaret ve çeşitli programlara katılacak.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin Denizli’ye geleceğini duyuruldu. Açıklamada; “Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Nureddin Nebati, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 08 Nisan Cumartesi günü Denizli’mizi ziyaret edecek” ifadelerine yer verildi.