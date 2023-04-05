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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli’ye geliyor

HAZİNE VE MALİYE BAKANI DR. NUREDDİN NEBATİ, 08 NİSAN 2023 CUMARTESİ GÜNÜ DENİZLİ’YE GELECEK.

DENİZLİ 05.04.2023, 12:42
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Denizli’ye geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 08 Nisan 2023 Cumartesi günü Denizli’de ziyaret ve çeşitli programlara katılacak.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin Denizli’ye geleceğini duyuruldu. Açıklamada; “Hazine ve Maliye Bakanımız Dr. Nureddin Nebati, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 08 Nisan Cumartesi günü Denizli’mizi ziyaret edecek” ifadelerine yer verildi.

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