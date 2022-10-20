Hayvan hastalıklarına karşı mücadele masaya yatırıldı

Denizli’de 2022 yılı hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Denizli’de hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü çerçevesinde 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Atmacaoğlu ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler katıldı. Yapılan toplantıda tüm yıl boyunca görülen hastalıklar, muhtemel giriş ve çıkış yolları, alınabilecek tedbirler, programlı aşı uygulamaları, hayvan hareketleri, il-ilçe müdürlükleri tarafından yapılan tüm denetimler değerlendirildi. İl genelinde 282 bin 288 büyükbaş, 799 bin 665 küçükbaş hayvan, 120 hastalıktan ari işletme bulunduğu belirtildi. Bu çerçevede toplantıda hayvan varlığı ve hastalıktan ari işletme sayısını artırmak için neler yapılabileceği tartışıldı.

Ayrıca il genelinde program çerçevesinde yapılan LSD, şap, sığır brusella, koyun keçi brusella, koyun keçi vebası aşılarının güncel durumu ortaya konarak, bugün itibarıyla 7 bin 779 kedi ve köpek, 583 bin küçükbaş, 509 bin 454 büyükbaş aşısı yapıldığı tespit edildiği ifade edildi. Son olarak hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği çerçevesinde iyileştirici ve önleyici düzenlemeler üzerine neler yapılabileceği istişare edildi.