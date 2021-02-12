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Hayırseverin desteği ile çocuk bakım evi yapılıyor

Denizli’de hayırsever iş insanının yardımıyla Merkezefendi ilçesinde çocuk gündüz bakım evinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Doğan, “Kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşlerimiz belli standartlarda olacak” dedi.

DENİZLİ 12.02.2021, 17:52
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Hayırseverin desteği ile çocuk bakım evi yapılıyor

Denizli’de hayırsever iş insanının yardımıyla Merkezefendi ilçesinde çocuk gündüz bakım evinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Doğan, “Kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşlerimiz belli standartlarda olacak” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Sevindik Mahallesi’nden sonra Muratdede Mahallesi’ne de çocuk gündüz bakımevi kazandırıyor. Muratdede Mahallesi’nde yapımı başlanan ‘Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nin temeli törenle atıldı. 799 metrekarelik alandan oluşan 3 katın bulunduğu yapıda 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, spor-sanat odası, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak bulunacak. Gündüz bakımevinde çocukların oynayabileceği geniş bir bahçe de yer alacak. Özellikle eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği oluşturmak için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bizler bu yola çıkarken söz vermiştik. Bir kadın olarak, bir anne olarak söz vermiştim. İlçemizde özellikle eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamı artırmak için çalışacağız. Çocuklarımız emin ellerde, düzgün ve doğru eğitim alsın istedik. Şu an kreşlerin ücreti pahalı. Sizlerin durumlarını biliyoruz. Özel okula giden çocuklarımız her şeye sahipken, ekonomik ve sosyal durumu zayıf olan hemşehrilerimizin çocukları bu imkanlardan yararlanmıyordu. Sevindik Mahallemizden sonra Muratdede Mahallesi’nde Osman Aydınlı Gündüz Bakımevi’nin temelini atacağız. Bu mahallerimizi, bölgelerimizi ekip arkadaşlarımızla birlikte inceleyerek tespit ettik. Kreşlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Kreşlerimiz belli standartlarda olacak. Kadınlarımız nefes alsın. Çocuklarınızı bu kreşe emanet edip istediğiniz şekilde çalışabileceksiniz” dedi.

“Kadına hizmet, kadın eğitim ve kadın istihdamı kutsal bir görevdir”

Hayırsever İş insanı Osman Aydınlı, “İmkânsızlıklar içinde büyüdük. Sonradan işlerimizle bir yerlere geldik, kazandık. Bu toplumdan para kazandık, bu topluma bir şeyler vermek istedik. Ne yapabilirim diye hep kendi kendime sordum. Kadına hizmet, kadın eğitim ve kadın istihdamı kutsal bir görevdir. Pandemiden dolayı zor günler geçirdik. Kadın çalışanlarımızın aklı hem işte hem çocuğunda kalıyor. Bu noktada kreş kazandırmak istedik. 3 adet kreş yapmak istiyoruz ilkini burada yapıyoruz. Çocukları daha emin ellerde yetiştirmek için 3 değil 30 tane olması gerekiyor. Bu projeler Denizli için bir başlangıç olsun. Bir kız çocuğu yetiştirirseniz bir aileyi, bir erkeği yetiştirirseniz bir bireyi kurtarırsınız. Bundan sonraki işim kadın eğitimi ve kadın istihdamı olacak. Kreşimiz mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.
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