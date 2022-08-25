Hayati İnanç ilk kez katıldığı festivalde hemşerileriyle buluştu

İnsan hayatına dokunan sözleriyle bilinen Yazar Hayati İnanç, ilk kez katıldığı bir festivalde hemşerileriyle buluştu. İnanç’ın sevenleri, soğuk havaya rağmen Çameli Belediyesi’nin ilçenin tanıtım ve kültürüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği festivale akın etti.

Çameli Belediyesi, 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, birbirinden değerli isimleri Çamelilerle buluşturmaya devam ediyor. Açılışın ardından akşam Hayati İnanç ile söyleşi ile devam eden festival alanı, soğuk havaya rağmen doldu taştı. Yazar Hayati İnanç, ilk kez katıldığı festivalde hemşerilerine geçmişte yazılan menkıbeler, gazeller ve şiirlerden parçalar okuyup kıssalar anlattı. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 1O dereceye düşmesine rağmen doldurdukları alanda üşümemek için çareyi battaniyeye sarılmak buldu. İnanç, programına gelen vatandaşlara divan edebiyatı şiirlerinden örnek sunarak, günümüze ışık tutacak bilgilendirme ve öneriler sundu. Programın ardından Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, keyifli söyleşisinden dolayı İnanç’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

“Ben bu Çameli topraklarında yetiştim”

İlk kez bir festivalde söyleyişte bulunmayı kabul eden Hayati İnanç, hemşerilerine çocukluğunun geçtiği Çameli ilçesindeki zorlukları anlattı. Program boyunca bir birinden değerli şiirleri ve hikayeleri anlatan İnanç, “Bundan sonraki programda Özbekistan’da olacağım. Önümüzdeki ay 3 defa Avrupa’ya gideceğim. Daha önce Afrika’ya gidip geldim. Birçok yere gittim ama ben biliyorum ki, hatta her yerde söylemekten haz duyuyorum. Beni bu Çameli yetiştirdi. Ben bu Çameli topraklarında yetiştim. Ege Bölgesi’nin devlet memurlarına mahrumiyet zammı ödenen tek ilçesiydi. Çameli’nden Denizli’ye gelmek 4 saat sürerdi. Sıradan biri için vilayete gitmek haber değeri için bir şeydi. Merkeze gidip geldikten sonra ilçede herkese 6 ay boyunca anlatılırdı ve herkes de dikkatle dinlerdi” dedi.