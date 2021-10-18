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Hayat boyu öğrenme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarının 2021 yılı çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DENİZLİ 18.10.2021, 16:21
Hayat boyu öğrenme değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarının 2021 yılı çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Yavuz Çağlar ile ilimize bağlı tüm halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici toplantının açılış konuşmasında "Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çok güzel işlere imza atıyoruz. Denizli’miz Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranıyla da çok iyi yerlerde. Bu başarı sadece bizim değil hepimizin başarısı. Vatandaşımız bizden ne bekliyor? Biz neler yapabiliriz? Bu soruların cevabı siz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerimizde. Sizlerin adım ve yaptığınız işleri ilçenizde bulunan tüm vatandaşlar duymalı. Meslek edindirmeye yönelik kurslara önem verilmeli ve tüm vatandaşa hitap eden kurslar açılmalıdır. 2021 yılı Ekim ayına kadar ilimiz genelinde toplam 4 bin 367 kurs açılarak, 70 bin 69 kursiyer yararlanmıştır” dedi.

Toplantının devamında 2021 yılı kurs/kursiyer verileri ile açılan kursların değerlendirmeleri yapılarak, vatandaş ve ihtiyaca yönelik açılacak yeni kurslar planlandı.

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