Hayal ettiğiniz bedene Tekden’de kavuşabilirsiniz

Özel Denizli Tekden Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Sinan Kaya, spor ve diyetler programlarının fayda etmediği bölgesel yağlardan kurtulmak için Liposakşın uygulamasıyla tedavi edilebileceğini açıkladı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinan Kaya, Liposakşın ile vücut şekillendirme, belli bölgelerde biriken inatçı yağlardan kurtulmayı sağlayan, ideal görünüme kavuşmak için uygulanan tedavi olduğu belirtti. Op. Dr. Sinan Kaya, Vücudun bazı bölgelerinde yer alan yağlar ne yaparsanız yapın gitmez. Spor programları ve diyetlerin de fayda etmediği bölgesel yağlarınızdan kurtulmak için Liposuction yapılarak şekillendirme yapmak uygulanabilen tedavi seçeneklerindendir. Kilo verme sürecinde olanlar, diyet yapanlar için de Liposuction uygundur. Zayıflama programları ile kurtulamadığınız yağlardan Liposuction ile kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Kilo verme sürecinin sonunda inatçı yağlarınızı Liposuction ile aldırarak daha çekici bir vücuda sahip olabilirsiniz dedi.

"Vücut şekillendirmede hedef kilo vermek değil"

Uygun olan hastalarda anatomik olarak çok güzel bir görüntü sağladığını söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinan Kaya, Her farklı liposakşın yönteminin kendine ait faklı avantajları ve dezavantajları olduğu unutulmamalı. Kişiye göre yağ yapısı ve cilt yapısına göre yine uygulayıcının tecrübesine göre en ideal olan yöntemle yapılmalıdır. Liposakşınla vücut şekillendirmede hedef kilo vermek değil vücut hatlarının daha düzgün şekillendirilmesidir. Ayrıca erkek hastalarda Jinekomasti düzeltilmesi ve kadınlarda memeye ve popoya yağ enjeksiyonu yapılması durumlarında yağ alınmaktadır diye konuştu.

"Liposakşın sağlıklı kişilerde uygulanabilir"

Op. Dr. Sinan Kaya, Tüm vücutta yağ olan alanlarda yapılabilmekle beraber en sık karın, bel, sırt, gıdı, iç bacak, iç diz, kol, yüz ve lokal bölgelerdeki fazla yağı almak için yapılabilir. Liposakşın ek hastalığı olmayan ve sağlıklı kişilerde herkese uygulanabilir. Ergenlik sonrası dönemden başlayan ve 60’lı yaşlara kadar kadın ve erkekte kolaylıkla uygulanabilen bir yöntemdir. Liposakşın ortalama 3000-5000 mili uygulanması işlemin yapılabilirliği ve hastaya verdiği yük göz önüne alınırsa standart miktardır. Ancak kişiden kişiye değişmekle beraber daha az ve daha çok yapılabilir şeklinde ifade etti.

"Sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür"

İşlem sonrası 1-2 ay özel bası yapıcı korseler kullanıldığında diyete dikkat edildiğinde sonuçların oldukça iyi olduğunu söyleyen Op. Dr. Sinan Kaya, Her cerrahi uygulama gibi standart riskleri mevcuttur. Ancak çok yaygın komplikasyon oranı ehil ellerde yoktur. İstenmeyen, diyet ve egzersizle giderilemeyen durumlarda daha düzgün ve fizyolojik oranlara uygun bir vücuda sahip olmak için tercih edilmesi gereken işlem olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. İşlem sonrası 1-2 ay özel bası yapıcı korseler kullanıldığında diyete dikkat edildiğinde sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür şeklinde konuştu.