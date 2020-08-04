Havalimanında görevli güvenlik personeli, çocuğu ve 21 personel karantinaya alındı
DENİZLİ’NİN ÇARDAK İLÇESİNDE BULUNAN HAVALİMANINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ. KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKAN GÖREVLİ İLE BİRLİKTE AYNI VARDİYADA GÖREVLİ BULUNAN 21 PERSONEL 14 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ.
Denizli’nin Çardak ilçesinde bulunan havalimanında bir güvenlik görevlisinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Korona testi pozitif çıkan görevli ile birlikte aynı vardiyada görevli bulunan 21 personelin 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi.
Olay, Çardak ilçesinde bulunan havalimanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Çardak Havalimanı’nda görevli güvenlik personeli H.Ş.’nin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. H.Ş.’nin, rahatsızlanan oğlunu yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürdüğünde uygulanan testte çocuğunun ve kendisinin pozitif çıktığı belirtildi. H.Ş., oğlu, aile üyeleri hastanede karantinaya alınırken, aile üyelerinin temasta bulunduğu kişilere de test uygulandı. H.Ş.’nin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı vardiyada görevli olduğu 21 güvenlik personelinin 14 günlük karantinaya alındığı öğrenildi. Öte yandan, havalimanında görevli tüm personele korona virüs testi uygulandığı belirtildi.
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