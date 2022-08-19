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Hatırlatma dozunu yaptıran Başkan Arslan’dan çağrı

Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, artan Covid-19 vakalarına karşı hatırlatma dozunu olurken, aşısını henüz yaptırmayan vatandaşlara ise çağrıda bulundu.

DENİZLİ 19.08.2022, 14:46
Hatırlatma dozunu yaptıran Başkan Arslan’dan çağrı

Denizli Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, artan Covid-19 vakalarına karşı hatırlatma dozunu olurken, aşısını henüz yaptırmayan vatandaşlara ise çağrıda bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, uzmanlar tarafından yapılan hatırlatma aşısı olun çağrısı üzerine bugün Çameli Devlet Hastanesi’ne müracaat etti. Hastanede hatırlama dozu aşırısı vurduran Başkan Arslan, daha sonra artan vakalara karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. Aşının virüse karşı çok büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, özellikle kronik rahatsızlığı olanların hatırlatma dozunu olmasını istedi.

“Şu an için elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah aşı”

Artan salgına karşı vatandaşlardan aşı olmalarını rica eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Aşı bizim için çok ciddi önem arz ediyor. Şu an için elimizde kullanabileceğimiz en güçlü silah aşı. Toplumdan ricamız en kısa sürede hatırlatma dozlarını yaptırmaları. Özellikle 50 yaş üstü kronik hastalığı olanlar hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor” dedi.

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