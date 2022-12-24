Hasan Özer: “Maçtan önce 3 puanın silinmesi her iki takım için bu karşılaşmanın değerini artırdı”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, Denizlispor maçının ardından, “Deplasmandaki ikinci mağlubiyetimizi rakibimiz Denizlispor’a karşı aldık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklama yapan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, “Sıkıntı çeken iki takım bu maçta karşılaştı. Gerçekten zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Maçtan önce de 3 puanların silinmesi her iki takım için bu karşılaşmanın değerini artırdı. Sahada çok önemli eksiklerimiz vardı. 11 kişi çıktık ama iyi oyunculardan yoksunduk. 24’üncü dakikada yediğimiz gol bizim zorlamamıza neden oldu. Çünkü biz ilk golü yiyerek mağlup duruma düştüğümüz zaman ve rakip takım da kapandığında rakibi açmak zor oluyor. 2 gol yedikten sonra maçı çevirmek çok zor oldu. İkinci devre elimizden geleni yaptık. Genç oyuncularımız oynattık ve maçı kaybettik fakat genç oyuncuları oynatarak kazanmış gibi olduk. Tabii deplasmanda kaybetmek çok alıştığımız skor değildi. Biz deplasmanda hem iyi oyun hem de iyi skor alan takındık. Deplasmandaki ikinci mağlubiyetimizi rakibimiz Denizlispor’a karşı aldık. Biz elimizden geleni yaptık ama kazanan Denizlispor oldu” diye konuştu.