Hamleler sağlık çalışanları için yapıldı

Denizli’de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvası, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Denizli’de devam eden spor organizasyonları, 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası ile sürdü. 181 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular hamlelerinin şampiyonluk için yaptı. Üç gün süren turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenler ödüllerini aldı. Dereceye giren sporcular Fatih Emre Boz, Ege Sarıçam, Ali Tütüncü oldu.