Hamilelik ve Evlilik Okulu 2022’nin ilk mezunlarını verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Ailemi Seviyorum Projesi” çerçevesinde hayata geçirdiği ve normalleşme süreci ile yeniden başlayan Hamilelik Okulu ve Evlilik Okulu 2022 yılının ilk mezunlarını verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 2016 yılında "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlatılan ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu ile 2012 yılında hayata geçirilen Evlilik Okulu, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından eğitimlerine yeniden başlamıştı. Bu çerçevede Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu’nda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Evlilik Okulu’nun 43. dönem eğitimlerini tamamlayan 24 kursiyer ile Hamilelik Okulu’nun 18. Dönem eğitimlerini tamamlayan 13 kursiyer olmak üzere toplamda 37 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Kent Konseyi’nde yapılan sertifika töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kadın ve aile hayatına dokunan projeleri hayata geçirdiğini anlattı.

“İstiyoruz ki, daha sağlıklı nesiller yetişsin”

Bilinçli annelerin sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmesinde büyük önemi olduğunu kaydeden Otaklı,”Sizlerin sağlıklı, mutlu ve eğitimli olması gelecek nesillerin daha başarılı ve daha sağlıklı olmasına vesile olacaktır. 3 haftada toplam 12 saat süren eğitimlerin hamilelik, doğum ve doğum sonrası gibi çeşitli konuların sizlere büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. İstiyoruz ki, daha sağlıklı nesiller yetişsin” ifadelerini kullandı.