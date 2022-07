Halk süt hem aileleri hem de üreticiyi sevindiriyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan ‘Halk Süt’ projesinde 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi her dört çocuktan üçüne doğal süt ulaştırılıyor. Aynı zamanda sütün alındığı yerli üreticiye de ortalama aylık 300 bin TL destek sağlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi’nin, çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla başlattığı ‘Halk Süt’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Sütün toptan ve perakende fiyatının arttığı zorlu şartlarda, Merkezefendili çocuklara aylık ücretsiz 40 ton sağlıklı ve doğal süt ekipler tarafından ulaştırılıyor.

Süt dağıtımı, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Salihağa Mahallesi hariç, Merkezefendi sınırları içerisindeki 49 mahallenin tamamında ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Sütün alındığı yerli üreticiye de ortalama aylık 300 bin TL destek sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini de sürdürüyor.

Merkezefendililerin her zaman yanında olduklarını ve onlara her zaman destek olacaklarını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımız için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak en önemli projelerimizden biri olan Halk Süt ile çocuklarımıza doğal süt ulaştırmaya devam ediyoruz. Halk Süt’ün varlığı çok kıymetli. Sütün toptan ve perakende fiyatının had safhaya ulaştığı ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde; ücretsiz olarak dağıttığımız Halk Süt sayesinde ailelerimizin ekonomilerine bir nebze destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Halk Süt projemiz çocuklarımızın olduğu kadar anne babalarının da yüzlerini güldürüyor” ifadelerini kullandı.

Olumlu geri dönüşlerin olduğunu ve hizmetten vatandaşların memnun kaldığını belirten Başkan Doğan, “İlçemizdeki her dört çocuktan üçü Halk Süt içiyor. Bir yandan aileleri, çocukları mutlu ederken bir yandan da yerli üreticimize destek oluyoruz. Halk Sütü çok beğenen ve çocukları için kapılarına kadar gelen süt dağıtımından memnun kalan hemşehrilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor ve mutlu oluyoruz. Merkezefendili hemşehrilerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Biz, çocuklarımıza imkânlar sağlamayı, ailelerimizin sıkıntı çektikleri ortamda onların yanında olmayı ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin bu anlamda gönülleri rahat olsun” diye konuştu.