Halk oyunlarında Denizli’ye Türkiye şampiyonluğunu getirdiler

Ordu’da hafta sonu gerçekleşen Halk Oyunları Okullar Türkiye Şampiyonasında büyük bir performans sergileyen 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi geleneksel düzenlemeli dalda 90,85 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise geleneksel düzenlemesiz dalda 85,71 puanla Türkiye 11.’si oldu.

Okul Sporları Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası Ordu ilinde Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapıldı. Önce illerini birinci tamamlayan, ardından gruplarda başarılı olan 22 lise okul takımı Türkiye Finallerinde en iyi performansı göstermek için salona çıktı. Seremoni ile başlayan Halk Oyunları yarışmasında düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde ekipler sırayla sahne aldı. Türkiye Finallerine çıkma başarısı gösteren Denizli’den iki ekip 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi geleneksel düzenlemeli dalda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise geleneksel düzenlemesiz dalda sahne aldı.

Altın madalya Denizli’nin

Yarışmada ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları hakemlerinden oluşan dokuz jüri tarafından puanlama yapıldı. Yarışmaların sonunda açıklanan sonuçlarla dereceye giren okullar büyük mutluluk yaşadı. Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi geleneksel düzenlemeli dalda 90,85 puanla Türkiye Şampiyonu oldu. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise geleneksel düzenlemesiz dalda 85,71 puanla Türkiye 11.’si oldu. Ekip Koordinatörü Ömür Günay, gönül vererek gece gündüz disiplinli ve özverili bir şekilde çalışan gençlerin kazandıkları başarıyı sonuna kadar hak ettiğini söyleyerek, kültürlerine aşkla bağlı olan bu gençlerin her biriyle gurur duyduğunu söyledi.

Denizli’nin kültürel değerlerini halk oyunları ile sergileyip Türkiye Şampiyonasına katılma başarısını gösteren ve orada da gösterdikleri performansla Denizli’yi en iyi şekilde temsil eden iki güzide okulu tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, başarıda emeği geçen herkesi kutladı.