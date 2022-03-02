Halk Eğitimi Merkezleri markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Denizli’de Honaz Halk Eğitimi Merkezi, kurduğu döner sermaye işletmesiyle kursiyerlerin yaptığı ürünleri ekonomiye kazandırıyor.

Honaz Halk Eğitimi Merkezi’nde kurulan döner sermaye işletmesinde, kursiyerler tarafından üretilen eserlerinin tanıtımı Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapıldı. Tanıtım lansmanına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Denetim Kurulu üyesi Bekir Serdar Mutlubaş, Genel Sekreter Uğur Dayıoğlu ve beraberindekiler katıldı.,

Ortaya çıakrdıkları ata değerli ürünler için kursiyeleri kutlayan İl Millİ Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Honaz ilçesinde döner sermaye kurslarıyla beraber ev hanımlarının da üretime katılımasını sağladık. İlçemizde açılan kurslarda; giyim alanında seri üretimle üretilen çanta, yastık, kese vb. ürünler, el sanatları alanında kişiye özel yapılan havlu üzerine el nakışı işlemesi, makrome, rölyef, ahşap boyama, taş boyama, kumaş boyama ve su kabağı işlemeciliği tarzında ürünler üretiliyor. Müdürlüğümüzce ‘Yöremin Ürünü Kurumumun Markası’ projesi kapsamında markalaşmada önemli adımlar kat edildi. Honaz ilçemizde de proje ürünü olarak ilçenin yükselen değeri ‘Cennet Elması Kurusunun’ pazarlaması üzerinde yoğunlaştık. Bu konuda farklı pazarlama yaklaşımlar incelenerek, ürün satışı için gerekli girişimler yapılıyor. Aynı zamanda da kurumumuz patent başvurularında yapıldı” dedi.

Başarılı kursiyerleri kutlayan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise; “ Halk eğitimi merkezlerinde kurulan döner sermaye işletmeleri ile katma değeri olan ürünleri tüketici ile buluşturma imkanı sağlanıyor. Daha önce de Çal Halk Eğitimi Merkezinin ürettiği ürünleri görme fırsatımız oldu. Bugün de Honaz ilçemizdeki Halk Eğitimi Merkezinde üretilen ürünleri gördük. Vatandaşlarımızın kurslarda elde ettikleri becerilerini aynı zamanda kazanca dönüştürmesini ülkemiz açısından son derece değerli buluyorum. Bu anlamda gelinen noktada yapılan işlerin takdire şayan olduğunu söyleyebilirim. Tüm Honaz Halk Eğitimi çalışanlarını ve kursiyerlerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Honaz Halk Eğitim Merkezi Kurslarda; merkez kurs binasının yanı sıra farklı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Halk Eğitimi Merkezi Kaklık Belediye Eski Hizmet Binası, Kocabaş Sağlık Ocağı Lojmanları, Kocabaş Ceza İnfaz Kurumu, K.Y.K. Honaz Yurdu, Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu, Vakıflar ve ilçe okullarında 7’den 70’e tüm kesimlere ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açıyor. 2021-2022 dönemi itibariyle 256 kurs sayısı, 5 bin 801 kursiyer sayısına ulaşılarak, ilçe nüfusunun yüzde 20’si bu kurslara alındı.