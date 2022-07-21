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Hakkı’nın ardından Rafet de son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sulama kanalında cansız bedenleri bulunan Hakkı Bardan’ın ardından Rafet Ergen de son yolculuğuna uğurlandı.

DENİZLİ 21.07.2022, 14:24
Hakkı’nın ardından Rafet de son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde sulama kanalında cansız bedenleri bulunan Hakkı Bardan’ın ardından Rafet Ergen de son yolculuğuna uğurlandı.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet Ergen (9) ve Hakkı Bardan’ın (11) kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında 41 saat sonra Hakkı Bardan’ın, 53 saat sonra ise Rafet Ergen’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Otopsi işlemleri için 2 çocuğunda cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Hakkı Bardan’ın cenazesi ailesi tarafından alınarak kılınan cenazenin ardından toprağa verildi. Öğleden sonra ise 9 yaşındaki Rafet, evine getirilerek helallik alındı. Ailenin gözyaşları içinde son kez baktığı Rafet, mahalle caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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