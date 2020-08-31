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Hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
DENİZLİ KENT GENELİNDE KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA İLGİLİ ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİREN DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, 2 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ŞAHSI YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI.
DENİZLİ 31.08.2020, 17:54
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Denizli kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı operasyon sonucunda, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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