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Hakimiyeti kaybetti, trafik levhasına çarptı
DENİZLİ’DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ TRAFİK LEVHASINA ÇARPTI.
DENİZLİ 10.09.2020, 12:25
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Denizli’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına çarptı.
Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak durabilen otomobilde hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri, elektrik kontağından meydana gelebilecek tehlikeli durumlara karşı önlem aldı. Kaza yapan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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