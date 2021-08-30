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Hakan Çinemre, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı

Denizlispor, son olarak Adanaspor’da forma giyen Hakan Çinemre ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

DENİZLİ 30.08.2021, 18:54
Hakan Çinemre, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı

Denizlispor, son olarak Adanaspor’da forma giyen Hakan Çinemre ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Denizlispor transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çinemre’yi 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çinemre ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır" sözlerine yer verildi.

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