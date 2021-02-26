Hafta sonu sınavlarına katılacaklara ulaşım kolaylığı

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu hafta sonu düzenlenecek DİB-MBSTS ve YÖKDİL’e gireceklere ulaşım kolaylığı sağlayacak. Otobüsler sınava gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ana arterlerde bulunan otobüs hatları bu hafta sonu düzenlenecek Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (YÖKDİL) girecekler için çalışacak. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 27 Şubat 2021 Cumartesi günü DİB-MBSTS için Denizli Büyükşehir Belediyesinin 110 - 120 - 130 - 190 - 300 - 320 - 340 ve 350 numaralı otobüsleri hizmette olacak. Otobüslerin Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsüne ilk gidiş sefer saatinin 11.00 olduğu ifade edildi. 28 Şubat 2021 Pazar günü ise YÖKDİL için 110 - 120 - 130 - 190 - 210 -270 - 300 - 320 - 340 ve 350 numaralı otobüsler hizmette olacak. YÖKDİL için otobüslerin PAÜ kampüsüne ilk gidiş sefer saatlerinin ise 06:30 olarak belirtildi. 27-28 Şubat 2021 tarihlerinde söz konusu sınavlara girecekler sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek. Otobüs kullanacaklar otobüs saatlerinin detaylarına resmi internet adresinden ulaşabilecek.