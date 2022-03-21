Hafızlık İcazet Merasimi töreninde 19 öğrenci, hafızlık belgelerini aldı!

Denizli’de hafızlığını tamamlayan 19 ortaokul öğrencisi için Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ töreni düzenlendi. Okul ve Kur’an Kursu işbirliğine dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında Servergazi Kur’an Kursu ve Servergazi İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle hafızlığını tamamlayan 19 öğrenci için ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ törenine Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Merkezefendi Müftüsü Talat Özmet, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan icaret merasimi töreni Merkezfendi İlçe Müftüsü Talat Özmet’in konuşmasıyla devam etti.

“Hafızlarımızı yetiştiren hocalarımızdan Allah razı olsun”

Hafızlığını tamamlayan öğrencilerin icazet merasimi toplantısında bulunmaktan mutluluk duyduklarını anlatan İlçe Müftüsü Özmet, “Ortaokul öğrencilerimiz derslerinin yanında yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i de ezberledi. Hocalarının gözetiminde sıkı bir çalışmayla hafızlık mertebesine ulaştı. Başta öğrenci velilerimiz olmak üzere hafızlarımızı yetiştiren hocalarımızdan Allah razı olsun” dedi. Konuşmaların ardından hafızlar Süleyman Sami Kaftan, Abdülkuddüs Öztürk, Ahmet Abdullah Işık, Ahmet Recep Karahan, Ahmet Seyit Soyuçok, Albaraa Elgabry, Ali Said Akçakoca, Burak Bircan, Ebubekir Latif Merpez, Emirhan Saraç, Emre Soğancı, Esat Emir Selek, İbrahim Fuat Çelikoğlu, Kerem Aydoğan, Muhammet Emin Şama, Muhammet Enes Avcı, Şerif Ahmet Dursun, Yusuf Emre Yalçın ve Ziyanur Enes Akan’a hafızlık icazet belgeleri ve hediyeleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Törende hafız olan öğrencilerin aileleri duygusal anlar yaşadı. Tören toplu ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.