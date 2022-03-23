Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi

Denizli’de sulama kuyusu kapaklarını çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerasında hırsızın çaldığı malzemeleri traktörle taşıdığını tespit edince harekete geçti. Çaldığı demir kapakları satmak üzere iken yakalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Denizli’nin Çivril İlçesi Koçak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koçak Mahallesinde bulunan 25 adet sulama kuyusu demir kapaklarının çalındığını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Ekipleri, yaptığı araştırma ve inceleme sonrası bir şüphelinin Çivril Merkezinde bulunan hurdacılara çalınan demir kapakları satmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine Çivril İlçesi, Yukarı Sanayi Sitesinde bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde 40 yaşındaki Mustafa Ö. isimli şahsın traktör römorkunda çalınan demir kapaklarını taşıdığı görülmesiyle operasyon düzenlendi. Koçak Mahallesindeki ikamete düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 40 yaşındaki Mustafa Ö. İsimli şahıs Tutuklanarak cezaevine gönderildi.