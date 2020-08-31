Güvenlik görevlisinin fareyle imtihanı kameraya yansıdı
DENİZLİ’DE ÖZEL BİR ŞİRKETİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ MESAİ BİTİMİNE YAKIN KULÜBEYE GELEN DAVETSİZ MİSAFİR İLE ZOR ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. AYAK PAÇASINDAN GİRMEYE ÇALIŞAN FAREYLE MÜCADELESİ KOMİK ANLAR YAŞATTI.
Denizli’de, özel bir şirkettin güvenlik kulübesine sızarak güvenlikçinin pantolonun paçasından içeriye giren fare, görevliye zor anlar yaşattı. Baldırına kadar çıkan fareyi eliyle yakalamayı başaran güvenlikçinin başına gelen komik macera kameralara yansıdı.
Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde özel bir şirketin giriş kapısında bulunan güvenlik kulübesinde meydana geldi. Güvenlik kulübesine giren davetsiz misafir, güvenlik görevlisi G.P’ye zor anlar yaşattı. Dikkatini sürekli takip ettiği kameralara yoğunlaştıran güvenlikçi, kulübeye sızan fareyi ancak pantolonunun ayak paçasından içeriye gireceği sırada fark etti. Fareyi çıkarmak için ilk başta soğukkanlılığını koruyan güvenlik görevlisi, daha sonra çırpınmaya başladı.
Güvenlik görevlisinin, fare ile yaşadığı komik mücadelesi saniye saniye kameralara yansıdı. Pantolonunun paçasından giren fareyi üstten bastırdığı eliyle engellemeye çalışan güvenlikçi, hayvanın ısrarlı ilerleyişine engel olamadı. Daha sonra fareyi öldürerek bacağından çıkarmayı başarsa da, kendisini ısırmasına engel olamadı. Güvenlikçinin, ölen fareyi bacağından çıkardıktan sonra korkarak yaklaşıp incelemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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