banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Öğretmenler ne zaman aşı olacak?
Okullarda yüzyüze eğitim 1 Mart ta başlıyor
Okullarda yüzyüze eğitim 1 Mart ta başlıyor

Güvenlik görevlilerini taşıyan servis, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kapıları kesilerek kurtarıldı.

DENİZLİ 02.02.2021, 15:40
4
Güvenlik görevlilerini taşıyan servis, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kapıları kesilerek kurtarıldı.

Kaza, Çardak ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çardak Havaalanı yolu üzerinde güvenlik görevlilerini havaalanına taşıyan 20 ADN 487 plakalı minibüs şoförü Levent A., karşı şeritten gelen 20 AEN 426 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D., ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü ve minibüs içerisinde bulunan 6 güvenlik görevlisinden 3’ü yaralandı. Otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Mustafa D’yi kapıları keserek kurtardı. Otomobil sürücüsü, minibüs sürücüsü ve 3 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam 5 kişi sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan diğer 3 güvenlik görevlisi ise ayakta tedavi edildi.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönüşürken, kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16