Güçlendirme yetersiz kalan Buldan İmam Hatip Ortaokulu yıkılacak
DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI BAŞARISIZ OLAN İMAM HATİP ORTAOKULU İÇİN YIKIM KARARI ALINDI.
Denizli’nin Buldan ilçesinde güçlendirme çalışmasının yeterli olmadığı kanaatine varılan İmam Hatip Ortaokulu için yıkım kararı alındı.
Buldan ilçesinde Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir süre önce Buldan Akın Lisesi ile Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulunun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle güçlendirilmesi gerektiği kararı alınmıştı. Alınan karardan sonra her iki okul boşaltılarak ihaleyi alan firma tarafından güçlendirme çalışmalarına başlanılmıştı.
Buldan Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulunda başlanılan güçlendirme çalışmalarının önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonunda tamamlanarak hizmete girmesi planlanırken, okulun güçlendirme çalışmalarına rağmen yetersiz geleceği gerekçe gösterilerek yıkım kararı alındı. Alınan karar uyarınca, okulun önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.