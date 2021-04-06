Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Gaziantep’te düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi. Denizli’den katılan 10 sporcu şampiyonadan 5 altın,7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile döndü.

Gaziantep’te 01 ile 03 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi. Dört yaş kategorisinde düzenlenen ve 267 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren atletler madalyaya uzandı. Şampiyona sonunda 5 altın,7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcuları performanslarıyla alkış aldı.