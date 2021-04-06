banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum!
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum!
'Mavi Vatan' Doktrini nedir?
'Mavi Vatan' Doktrini nedir?
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Bulgaristan’da seçimin galibi Borisov!
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı
Cezayir’den Fransa’ya Osmanlı çağrısı

Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Gaziantep’te düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi. Denizli’den katılan 10 sporcu şampiyonadan 5 altın,7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile döndü.

DENİZLİ 06.04.2021, 11:53
2
Görme engelliler Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndü

Gaziantep’te düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi. Denizli’den katılan 10 sporcu şampiyonadan 5 altın,7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile döndü.

Gaziantep’te 01 ile 03 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye şampiyonası sona erdi. Dört yaş kategorisinde düzenlenen ve 267 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren atletler madalyaya uzandı. Şampiyona sonunda 5 altın,7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazanan Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü sporcuları performanslarıyla alkış aldı.
Yorumlar (0)
17°
açık