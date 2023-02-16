Gönüllü öğretmenler deprem sahasında psikososyal destek verecek

Denizli’de gönüllü rehber öğretmenlerden oluşan ’Psikososyal Destek Hizmetleri’ ekibi, depremzedelere yönelik ’psikososyal destek hizmeti’ sunmak için deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli olup, 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı; arama-kurtarma faaliyetleri, sıcak yemek, konaklama imkanı sağlanması, çocuk ve yetişkinlere psikolojik destek verilmesi gibi birçok alanda çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Denizli’de gönüllü rehber öğretmenlerden oluşan ’Psikososyal Destek Hizmetleri’ ekibi, depremzedelere yönelik ’psikososyal destek hizmeti’ sunmak için Malatya’ya doğru yola çıktı. Malatya’da depremden etkilenenlere yönelik psikolojik destek hizmeti verecek olan ekibi, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri uğurladı.

"Gönüllü rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızdan oluşan 10 kişilik ekibimizi Malatya’ya uğurluyoruz"

Rehber öğretmenlerden oluşan Psikososyal Destek Hizmetleri ekibini Malatya’ya yolcu eden Müdür Ekici, "Bakanlığımız, Valiliğimiz ve AFAD koordinesinde depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım edebilmek adına Denizli olarak seferber olduk. Seyyar mutfağımız Hatay’da hizmetine devam ederken, ilimiz meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde üretilen yardım malzemeleri de gönderilmeye devam ediyor. Bugün de gönüllü rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımızdan oluşan 10 kişilik ekibimizi Malatya’ya uğurluyoruz" dedi.