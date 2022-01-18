Gizli buzlanma kazaya neden oldu; 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde gizli buzlanmanın etkisiyle 1’i servis minibüsü toplamda 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Denizler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çivril’den Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Akdeniz idaresindeki 20 LR 885 plakalı otomobil, Mehmet Önal kontörlündeki 20 AEU 809 plakalı servis minibüsü ve Bayram Yıldırım hakimiyetindeki 35 AK 2561 plakalı otomobil, gizli buzlanma etkisiyle Çal Kavşağında zincirlemeli trafik kazası yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 20 LR 885 plakalı araçta bulunan Yusuf Yatıcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Çağdaş Yıldız ve Arif Cengiz’e yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.