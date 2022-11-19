Giray Bulak, "Bundan sonra toparlanacağız"

A. Denizlispor-Ankara Keçiörengücü müsabakasının ardından teknik direktörler açıklamada bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında A. Denizlispor, konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Seyircilere çok iyi bir maç izletemedik. Bunun üstesinden gelebilecek oyunları mutlaka oynayıp puanları kazanacağız. Geriden gelmek çok kolay bir durum değil. Değişiklikleri yaparken genç oyuncularla oyuna müdahale yapmak da kolay değil. Hepsi gelişecektir. Aramıza katılan oyuncular, olacaktır. Sakatlıkları bitince daha farklı kadro oluşacak. Önde çok fazla top tutamayınca rakibin bize olan baskısı arttı. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Bundan sonra toparlanacağız, daha iyi çalışacağız" diye konuştu.

"Pozisyon zenginliği olan bir maçtı"

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Her maç olduğu gibi bu maçta da zordu. Gerçekten zor bir ligde oynuyoruz. Kolay bir lig değil. Biz, istikrarlı bir oyun gösterdik şu ana kadar. Bu sene güzel işlere imza atıyoruz. Şu anda averajla üçüncü sıradayız. İşler bizim adımıza iyi gidiyor. Kalan maçlarda da puan toplarsak, üst sıralarda yer bulacağız kendimize. Oyuncu grubunun isteği arzusu üst seviyedeydi. Pozisyon zenginliği olan bir maçtı. Rakibe çok pozisyon vermedik” ifadelerini kullandı.