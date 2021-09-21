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Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Denizli’de bir geri dönüşüm fabrikasını alevler sardı. Geceyi aydınlatan alevlerin yanı sıra dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

DENİZLİ 21.09.2021, 01:17
Geri dönüşüm fabrikasını saran alevler geceyi aydınlattı

Denizli’de bir geri dönüşüm fabrikasını alevler sardı. Geceyi aydınlatan alevlerin yanı sıra dumanlar ise gökyüzünü kapladı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Reşit Güven’e ait bir geri dönüşüm fabrikasında başladı. Çevredeki fabrikanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevlerin yanı sıra oluşan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Dumanlar kentin farklı noktalarında göründü. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Öte yandan, geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde kaynak yapıldığı yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

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