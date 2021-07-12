Gerçeği aratmayan afet hazırlık tatbikatı nefes kesti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yangın konusunda herhangi bir afet karşısında hazır olunması için gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. gerçeği aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’nde düzenlenen tatbikat kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi tarafından personele yangın eğitimi verildi. Eğitimde; yanma, yangın, yanıcı maddeler, yangın çıkış nedenleri, yangın söndürme maddeleri ve usulleri ile yangın esnasında yapılacaklar, yangında insan ve eşya kurtarma, ilk yardım ve acil tahliye konularında bilgi verildi. Tüm çalışanların bulunduğu geniş katılımlı tatbikat siren seslerinin duyulmasıyla başladı. Bina kısa sürede boşaltılırken, yaralı kurtarma tatbikatı da gerçekleştirildi. Ayrıca yangına müdahalenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda uygulamalı eğitim de verildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, ulaşım sektörünün yangın konusunda risk barındıran meslek gruplarından biri olduğunu belirtti. Gerek yangın gerekse afetlere karşı he zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden Gökoğlan, "Verimli, gerçeği aratmayan güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.