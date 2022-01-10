banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı

Gençlik ve spor akademisi gençlere umut oldu

Merkezefendi’de bir süre önce başlayan ’Gençlik ve Spor Akademisi’ kurslarına katılan gençler, Özel Yetenek Sınavları ile TYT Sınavlarına uzman kişiler eşliğinde ücretsiz hazırlanıyor.

DENİZLİ 10.01.2022, 15:15
Gençlik ve spor akademisi gençlere umut oldu

Merkezefendi’de bir süre önce başlayan ’Gençlik ve Spor Akademisi’ kurslarına katılan gençler, Özel Yetenek Sınavları ile TYT Sınavlarına uzman kişiler eşliğinde ücretsiz hazırlanıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü il ve ilçe teşkilatlarında altı senedir sürdürülen Özel Yetenek Sınavlarına Ücretsiz Hazırlık Kursları gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Meslek sahibi olmak isteyen gençler bu kurslarla sınavlara hiçbir ücret ödemeden uzman antrenörler eşliğinde hazırlanıyor.

Merkezefendi projeyi büyüttü

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kısa bir süre önce hayata geçirdiği “Gençlik ve Spor Akademisi” ile 62 gencin ev ve işyerlerinin ardından ikinci adresleri oldu. Aile ortamında adeta kolej havasında bir araya gelen gençler, Temel Yeterlilik Sınavında (TYT) başarılı olabilmek için gönüllü öğretmenlerle sınıf ortamında derslere katılıyor. TYT dersleri sonrası uzman antrenörler eşliğinde fiziksel çalışmalara geçen gruplar, futbol sahası ve kondisyon salonunda antrenörler eşliğinde düzenli antrenmanlarını yapıyorlar.

İbanoğlu gençleri ziyaret etti

Gençlik ve Spor Akademi Projesinde gençleri çalışmaları sırasında ziyaret eden İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, kursiyerlerle sohbet etti, gençlerden yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini dinledi. TYT ve Yetenek Sınavları çalışmaları dışında sosyal olarak da birçok aktivitenin içinde olduklarını kaydeden gençler, bu imkanların oluşmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti. İbanoğlu, yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere girecekleri sınavlarda başarılar diledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11