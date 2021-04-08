Gençlik Spor’un kan bağışından sonra 110 ünite kan 330 kişiye hayat olacak

‘Denizli’de Kan Veriyoruz, Türkiye’ye Can Oluyoruz’ sloganıyla Gençlik Spor’un yaptığı kan bağışı çağrısı tüm kesimlerden ilgi gördü. Kızılay’ın verdiği bilgiye göre 150 kişi bağışta bulunurken, toplamda 110 ünite kan alındı.

7 Nisan Çarşamba günü Kınıklı Spor Kompleksi içerisinde yer alan kapalı spor salonunda Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde kan bağışı organizasyonu gerçekleşti. Yetenek Sınavlarına hazırlanan gençlerin gönüllüğüyle adım atılan kan bağışı kampanyasına milli sporcular, Gençlik Merkezi gönüllü gençler, spor camiasından katılımcılar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlardan katılımlar oldu.

Kaymakam Balcıoğlu’dan bağışçılara teşekkür

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kan bağışı organizasyonuna Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya gibi isimler ziyaret ederek destek verdi. Kaymakam Balcıoğlu yaptığı açıklamada kan bağışının önemine değinerek, “Gönüllü gençlerimiz sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ettikçe, bizde tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi. “Denizli’de Kan Veriyoruz, Türkiye’ye Can Oluyoruz” sloganıyla gönüllü gençlerin öncülüğünde böyle bir çalışmaya adım attıklarını ve gösterilen ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Pamukkale Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Zafer Akçay, bugün bağış yapan herkesin bir başkasına umut olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kan ve kök hücre bağışı bir arada

Gün sonunda Kızılay’ın verdiği bilgilere göre 150 kişi kan bağışı için başvuruda bulundu, toplamda bağışçılardan 110 ünite kan toplandı. Kan Bağışının yanı sıra kök hücre bağışının da yapıldığı bağış kampanyası, ilik nakli için bekleyen hastalara da umut oldu. Bir ünite kandan üç ürün elde edildiğini ve toplanan 110 ünite kanın 330 kişiye hayat olacağını dile getiren Kızılay Pamukkale Şube Başkanı Ersin Erkan, memnuniyetini bu anlamlı tablonun Denizli’nin hayırsever yanını gösteren en güzel örnek olduğunu söyleyerek ifade etti.