Gençlik Meclisi’nden örnek davranış

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençler örnek bir davranış sergileyerek orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri eğitimi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi 35 genç, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği orman yangınları gönüllüsü eğitimine katıldı. Örnek bir davranış sergileyen gençler bu kapsamda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali İncel tarafından teorik ve pratik olarak verilen orman yangını ile mücadele eğitimi aldı. Eğitimde orman yangınlarına müdahale ve mücadele, mücadelede kullanılan ekipmanlar, ilk yardım, mücadelede kullanılan araçlar (helikopter, arazöz, yangın yönetim araçları, koruyucu kıyafetler) hakkında kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirildi.

Gönüllülere yangın söndürme ekipmanı verilecek.

Hem teorik hem de pratik uygulamaların anlatıldığı eğitimin ardından sınava katılan Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri sertifika sahibi olmaya hak kazandı. Sınavda başarılı olan gönüllülere Orman Genel Müdürlüğü’nce sertifika, kimlik ve kişisel donanım malzemeleri verileceği ifade edildi.