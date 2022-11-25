Gençlik Meclisi Lise Komisyonu seçimi yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında kurulan Lise Komisyonu seçimi yapıldı. Gençlerin daha da donanımlı olması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, gençlere seslenerek, “Gelecek sizlersiniz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında kurulan Lise Komisyonu seçimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan seçimlere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde Kadın, Engelliler, Gençlik ve Çocuk meclislerinin bulunduğunu anlatarak, hep birlikte Denizli’nin daha ileriye ve güzele gitmesi için gayret ettiklerini söyledi. Gençlik Meclisi aracılığı ile gençlerin taleplerini doğrudan öğrenme imkanı elde ettiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, “Bugün Gençlik Meclisimizde, geleceğimizle, hayallerimizle, arzularımızla, taleplerimizle ilgili değerlendirmeler yapılacak” dedi.

“Genç olmadan gelecek olmaz”

Gençlerin daha da donanımlı olması için her türlü imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Genç olmadan gelecek olmaz. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu ülkenin, bu şehrin ve ailenizin geleceği sizlersiniz. Gelecek sizlersiniz. Biz istiyoruz ki daha donanımlı olun, sizlere daha çok imkan sunalım. Başka ülkelerin gençlerinden daha önde olun ve arzu ettiğiniz hedefe ulaşma noktasında sizlere kolaylıklar sağlayalım" diye konuştu. Başkan Zolan, seçime katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür ederek başarılar diledi. Konuşmanın ardından Divan Başkanlığını Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci’nin yaptığı Lise Komisyonu seçimi yapıldı.