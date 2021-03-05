Gençlik kollarından Başkan Zolan’a ziyaret

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kısa bir süre önce AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde Gençlik Kolları Başkanı seçilen Osman Nuri Nazlıer ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Nazlıer, kendilerini kabul eden Başkan Osman Zolan’a teşekkür ederek, "Sahada var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, sizlerin bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için var gücümüzle sahada olacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın umduğu, sevdiği, hayal ettiği gençlik bizlerizdir. Olmak için de var gücümüzle çalışacağız. Sizin gençlere olan sevginizi, muhabbetinizi, desteğinizi herkes biliyor. Ben bir kez daha genç kardeşlerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Osman Zolan ise, Nazlıer ve ekibine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Bugüne kadar, birçoğunuz el ele, gönül gönüle güzel hizmetler yaptınız. Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte o güzellikleri artırarak sürdüreceksiniz " dedi.

"Sizlere güveniyoruz"

Bayrağı daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, "Sizler bizlerden daha güzel işler yapacaksınız. İnşallah bir ve beraber Denizlimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah bayrağımızı daha ileriye, daha yukarıya daha da güzel bir şekilde ışıl ışıl, leke getirmeden taşımaya gayret edeceğiz. Allah’ım işimizi kolay eylesin. İnşallah vatandaşlarımızla birlikte güzel hedeflere hep beraber ulaşmayı nasip etsin. Göreviniz hayırlı ve mübarek olsun" diye konuştu.