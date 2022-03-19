Gençlerin tehlikeli yolculuğu

Denizli’de bir grup gencin otomobille tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. Akan trafiğe aldırış etmeyen gençlerin kimi pencereden sarktı, kimi ise açık olan bagaja oturarak korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Denizli karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, seyir halinde yolda ilerleyen 20 GE 278 plakalı otomobilde bulunan bir grup genç, bagaj oturması ve pençelerden kendilerini dışarıya sarkarak yolda devam etmesi korku dolu anlar yaşattı. Yolda seyir halindeki otomobilin içindeki gençlerin tehlikeli hareketi ise başka bir otomobilin araç kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.