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Gençler sabah namazından buluştu

Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla Denizli Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğünün organize etmiş olduğu "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami’nde gerçekleştirildi.

DENİZLİ 01.10.2021, 10:45
Gençler sabah namazından buluştu

Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla Denizli Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğünün organize etmiş olduğu "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami’nde gerçekleştirildi.

Denizli Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğünün organize etmiş olduğu "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami’nde katılımın yoğun olduğu ve namaz sonrası çorba ikramının yapıldığı sabah namazı buluşması, afişlerle ve çeşitli davetlerle adeta güzel bir örnekliğe dönüştürüldü. Gençlere caminin önemi ve camiye ismi verilen Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin İstiklal mücadelesindeki önemi anlatıldı. Gençlerin içine düştüğü ahlaki bunalımlardan, içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu gibi bataklıklardan haramlardan kurtuluş reçetesinin namaz olduğunu söyleyen gençler, bütün herkesi aynı safta omuz omuza Allah’a yönelmeye, secdelerimizde özgürleşmeye çağırıyor.

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