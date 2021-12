Gençler profesyonellere taş çıkarttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin geleneksel olarak düzenlediği Denizli Liselerarası Münazara Turnuvası’nın 9’ncusu yapıldı. 44 takımın fikirleriyle yarıştığı genç münazaracılar profesyonellere taş çıkarttı. Jürilerin seçimiyle Aydem Fen Lisesi birinci oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin bu yıl 9’ncusunu düzenlediği Denizli Liselerarası 9.Geleneksel Münazara Turnuvası 11-13 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya kent genelinden 44 takım katıldı. Turnuvanın final programına ise, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. "Aile ve akrabalık kurumunun öneminin azaldığı bir dünya daha iyidir/kötüdür" konulu final münazarasında Aydem Fen Lisesi birinci oldu. Turnuvanın en iyi konuşmacı ödülünü ise Aydem Fen Lisesi’nden Fadime Biter aldı.

Başkan Zolan’dan gençlere hep destek, tam destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, her yıl büyük bir heyecanla beklenen münazara turnuvasının bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Düzenledikleri münazara turnuvalarına bugüne kadar 2 bin dolayında gencin katılarak münazara etme, tartışma kültürü kazanma ve sosyalleşme imkanı bulduğunu anlatan Birden, münazaraların kişisel gelişim için de büyük bir öneme sahip olduğunu, katılımcıların asıl kazanımlarının aldıkları ödüller değil derin bilgiler, hitabetlerinin gelişmesi ve dostluklar olduğunu kaydetti. Birden, ayrıca yaptıkları ve yapacakları her projeye her zaman tam destek veren Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

"Denizlimizi hep beraber daha da güzel hale getireceğiz"

Ödül töreninde konuşan Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği münazara turnuvasına katılan, emek veren ve bu güzel organizasyonu takip eden herkese teşekkür ederek, "İyi ki varsınız. Sizleri gördüğümüz zaman umutlanıyoruz. Denizlimizi hep beraber daha da güzel hale getireceğiz" dedi. Münazara turnuvasında birçok derece olduğunu ancak turnuvaya fikirleriyle katılan tüm gençlerin kazandığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Ben de bu turnuvadan artı kazanımlar ile ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Zolan konuşmasının ardından takımlara para ödüllerini verdi.